Sampdoria-Frosinone, formazioni ufficiali: Gregucci sceglie Barak a supporto di Coda
Queste le formazioni ufficiali di Sampdoria-Como, gara valida per la nona giornata di Serie B:
Sampdoria (3-5-1-1): Ghidotti; Riccio, Ferrari, Venuti; Depaoli, Cherubini, Abildgaard, Henderson, Giordano; Barak; Coda
A disposizione: Ravaglia, Coubis, Ferri, Cuni, Ricci, Bellemo, Hadzikadunic, Vulikic, Conti, Ioannou, Narro, Benedetti. Allenatore: Angelo Adamo Gregucci
Frosinone (4-2-3-1): Palmisani; A. Oyono, Calvani, J. Gelli, Bracaglia; Koutsoupias, Calò; Ghedjemis, Cichella, Kvernadze; Zilli.
A disposizione: Sherri; Pisseri, Cittadini, Raimondo, Grosso, Corrado, J. Oyono, Ndow, Raychev, Hegelund, Dixon, Vergani. Allenatore: Massimiliano Alvini
