Trento, sfida alla capolista. Tabbiani: "Vicenza forte ma si parte sempre da risultato di parità"

Il tecnico del Trento Luca Tabbiani ha parlato in conferenza stampa in vista della sfida contro il Vicenza: "Sicuramente è una bella partita da giocare, ci sarà una bella cornice di pubblico - riporta trivenenetogoal.it -. Sappiamo che affrontiamo una squadra forte. Un po’ tutte le partite sono difficili per tutti, poi ci sono queste partite che lo sono un po’ di più. Però si parte sempre da un risultato di pareggio. Abbiamo un campo in casa dove dobbiamo far valere le nostre qualità e sicuramente ce la metteremo tutta.

Come si batte la capolista? C’è da fare i complimenti al Vicenza per come è iniziato il campionato. Hanno un allenatore che l’ultima partita che ha perso è a settembre dell’anno scorso, quindi sicuramente hanno tante cose positive, sono partiti molto bene, è una squadra forte. Il nostro obbligo è quello di sfruttare questa opportunità e provare a battere una squadra competitiva che probabilmente ha tutte le carte in regola per vincere il campionato.

Cosa temo di più del Vicenza? Non è che devo spiegare che squadra è: ha una rosa competitiva, penso che sia la favorita, questo non vuol dire che vincerà per forza. Hanno un ruolino di marcia impressionante, nove vittorie su dieci, quindi si presentano da soli. Sappiamo che ci saranno momenti in cui andremo in difficoltà e bisognerà soffrire tutti insieme, ma dobbiamo anche sfruttare i momenti in cui riusciremo a dominare nella loro metà campo".