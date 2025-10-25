Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Lazio, tanti infortuni dovuti a divergenze interne e non solo. E intanto c'è chi si affida a esterni

Lazio, tanti infortuni dovuti a divergenze interne e non solo. E intanto c'è chi si affida a esterniTUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Niccolò Righi
Oggi alle 14:08Serie A
Niccolò Righi

L’emergenza in casa Lazio sembra non avere fine. Gli infortuni continuano a colpire la squadra di Maurizio Sarri, trasformando la stagione in un vero e proprio calvario. Dopo l’ennesimo stop muscolare, questa volta per Tavares (stiramento al polpaccio sinistro), il conto totale degli indisponibili sale a 17 da luglio a oggi. Una situazione che preoccupa il club tanto quanto il mercato estivo bloccato.

Nella serata di ieri, scrive Il Messaggero, il presidente Claudio Lotito si è recato a Formello per fare il punto della situazione. Non ha incontrato la squadra, già andata via, ma ha avuto un confronto con Maurizio Sarri e il direttore sportivo Fabiani, dopo le recenti dichiarazioni pungenti del tecnico. Un primo chiarimento tra i due dirigenti era già avvenuto giovedì, ma ora la priorità è capire come arginare l’ondata di infortuni che sta condizionando il rendimento dei biancocelesti.

Lotito ha voluto vederci chiaro, convocando un vertice con tutto lo staff. La situazione è resa più complessa dalle divergenze di valutazione tra il responsabile medico Rodia e il dottor Leo, che stanno creando confusione all’interno della struttura sanitaria. Alcuni giocatori si sarebbero già affidati a specialisti esterni. Anche la preparazione atletica di Losi è finita sotto osservazione: qualcuno teme carichi di lavoro eccessivi, anche se Sarri ha sempre difeso i suoi metodi, adottati con successo già a Napoli e premiati in passato dalla UEFA. Un altro possibile fattore è l’età media elevata della squadra (27,8 anni), tra le più alte della Serie A, ma non sufficiente a spiegare da sola questa lunga serie di infortuni. Sullo sfondo resta la questione dei campi di Formello, che secondo Sarri “per dieci giorni sono stati impraticabili” e potrebbero aver inciso sulla situazione fisica generale. La sensazione è che, oltre agli infortuni, la Lazio debba curare anche le proprie ferite interne, ritrovando compattezza e chiarezza per uscire da un momento che somiglia sempre più a un incubo.

Articoli correlati
Lazio, Sarri: "Ieri ho parlato con Lotito. Contratto? Pochi mesi fa ho firmato un... Lazio, Sarri: "Ieri ho parlato con Lotito. Contratto? Pochi mesi fa ho firmato un triennale"
Lazio, Sarri: "Tavares? Non dovrebbe essere grave, speriamo di recuperarlo a breve"... Lazio, Sarri: "Tavares? Non dovrebbe essere grave, speriamo di recuperarlo a breve"
Lazio, Sarri: "Obiettivo tornare nell'Europa vera. Vogliamo giocarcela alla pari... Lazio, Sarri: "Obiettivo tornare nell'Europa vera. Vogliamo giocarcela alla pari con la Juve"
Altre notizie Serie A
Infortunio per Mkhitaryan: il suo Napoli-Inter dura mezzora, al suo posto l'ex Zielinski... Infortunio per Mkhitaryan: il suo Napoli-Inter dura mezzora, al suo posto l'ex Zielinski
Como, l'orgoglio di Fabregas: "In quasi 8 mesi perse soltanto 3 partite…" Como, l'orgoglio di Fabregas: "In quasi 8 mesi perse soltanto 3 partite…"
Il Napoli passa in vantaggio contro l'Inter di rigore: De Bruyne lo trasforma e si... Il Napoli passa in vantaggio contro l'Inter di rigore: De Bruyne lo trasforma e si fa male
Udinese, Atta: "Contenti della vittoria, mancava da tanto" Udinese, Atta: "Contenti della vittoria, mancava da tanto"
Parma, Hernani: "Contento di essere qui. C'è tanto margine di crescita" Live TMWParma, Hernani: "Contento di essere qui. C'è tanto margine di crescita"
Como, Fabregas: "Difficoltà nel primo tempo. Nella ripresa siamo stati più noi" Live TMWComo, Fabregas: "Difficoltà nel primo tempo. Nella ripresa siamo stati più noi"
Udinese, Runjaic: "Meglio nel primo tempo. Vittoria in casa fondamentale" Udinese, Runjaic: "Meglio nel primo tempo. Vittoria in casa fondamentale"
Como, Butez: "Una partita che avremmo potuto perdere. Clean sheet merito di tutti"... Live TMWComo, Butez: "Una partita che avremmo potuto perdere. Clean sheet merito di tutti"
Editoriale di Niccolò Ceccarini Immagine box laterale di Niccolò Ceccarini Juventus, Tudor ora serve una svolta vera. Capitolo esterno: c’è anche Teze del Monaco. Milan, si valuta Suzuki e spunta l’idea Demiral. Inter, riflettori anche su Luka Sucic
Le più lette
1 Lazio-Juventus, le probabili formazioni: Sarri perde altri due titolari, Kalulu confermato a destra
2 Serie C 2025/2026, il punto sulle panchine: a Trieste torna Tesser. Il Giugliano riparte da Capuano
3 Napoli-Inter, le probabili formazioni: Hojlund ko, c'è Lucca. Bonny favorito su Pio Esposito
4 Fiorentina-Bologna, le probabili formazioni: tornano Kean e Gosens, Lucumi verso la riconferma
5 Torino-Genoa, le probabili formazioni: Baroni conferma Simeone e Adams in attacco
Ora in radio
Repliche 13:05Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
Primo piano
Immagine top news n.0 Serie A, 8^ giornata LIVE: Krstovic titolare. Gasp ancora con Dovbyk
Immagine top news n.1 Inter, Marotta: "Chivu è bravo e non ci sorprende, anche se alcuni lo criticavano"
Immagine top news n.2 Serie A, la classifica aggiornata: il Como non spicca il volo, l'Udinese aggancia la Juve
Immagine top news n.3 Napoli-Inter, le formazioni ufficiali: out Lucca, Conte lancia Neres falso 9. Bonny con Lautaro
Immagine top news n.4 Milan presuntuoso, primo posto già a rischio. E alla fine è il Pisa ad avere rimpianti
Immagine top news n.5 Qui Inter, Chivu senza Thuram ma col sorriso: "Il giorno di riposo? Mi fido dei miei"
Immagine top news n.6 Qui Napoli: piove sul bagnato. Conte non parla, ma perde Meret e non recupera Hojlund
Immagine top news n.7 Milan-Pisa 2-2, Allegri: "Stasera abbiamo sbagliato e dobbiamo riflettere"
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Prime crepe tra Conte e il Napoli? Cosa nascondono le parole del tecnico Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Chapeau Milan. Furlani e Tare hanno fatto la scelta perfetta per il nuovo ciclo
Immagine news podcast n.2 Perché Zirkzee è quello di cui Gasperini e la Roma hanno bisogno
Immagine news podcast n.3 Tudor ha fatto all-in sul futuro. Ora lui e i giocatori dimostrino di essere da Juve
Immagine news podcast n.4 Tutti davano la Cremonese già per spacciata. Il primo capolavoro di Nicola
TMW Radio Sport
Immagine news Serie C n.1 Lamazza: "Tesser come tecnico non si discute, ma a Trieste la situazione è complicata"
Immagine news Altre Notizie n.2 Incocciati: "Napoli, curioso della reazione del gruppo nella sfida con l'Inter"
Immagine news Serie A n.3 Roma, il parere degli ospiti sulla querelle Dybala-Gasperini
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Infortunio per Mkhitaryan: il suo Napoli-Inter dura mezzora, al suo posto l'ex Zielinski
Immagine news Serie A n.2 Como, l'orgoglio di Fabregas: "In quasi 8 mesi perse soltanto 3 partite…"
Immagine news Serie A n.3 Il Napoli passa in vantaggio contro l'Inter di rigore: De Bruyne lo trasforma e si fa male
Immagine news Serie A n.4 Udinese, Atta: "Contenti della vittoria, mancava da tanto"
Immagine news Serie A n.5 Parma, Hernani: "Contento di essere qui. C'è tanto margine di crescita"
Immagine news Serie A n.6 Como, Fabregas: "Difficoltà nel primo tempo. Nella ripresa siamo stati più noi"
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Padova, Andreoletti: "Gomez out, non possiamo correre rischi. Giocherà quando sarà al 100%"
Immagine news Serie B n.2 Sampdoria, indurimento al polpaccio per Depaoli: domani alla ripresa verrà valutato
Immagine news Serie B n.3 Virtus Entella, Chiappella rivela: “Io al Pescara un anno fa? C’erano contatti”
Immagine news Serie B n.4 Monza, Bianco: "Miglior primo tempo della stagione. Ora la più forte"
Immagine news Serie B n.5 Bari-Mantova, i convocati di Caserta: out Nikolaou e Vicari
Immagine news Serie B n.6 Frosinone, Alvini: "C'è rammarico per il risultato. Ho apprezzato il carattere dei miei ragazzi"
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Serie C, Arezzo fermato dalla Ternana. Goleada Atalanta, colpacci Cavese e Pontedera
Immagine news Serie C n.2 Team Altamura, saluta Francisco Perez Ganfornina. Il centrocampista ha risolto il contratto
Immagine news Serie C n.3 Il Bra rafforza il reparto arretrato: ha firmato il terzino Alessandro Fiordaliso
Immagine news Serie C n.4 Serie C 2025/2026, il punto sulle panchine: a Trieste torna Tesser. Il Giugliano riparte da Capuano
Immagine news Serie C n.5 Siracusa, brutto infortunio per Puzone: frattura composta della mandibola
Immagine news Serie C n.6 Virtus Verona, Gatti: "Conquistato un buon pareggio contro una squadra forte"
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Italia, finisce 1-1 l'amichevole col Giappone. Soncin: "Tante ragazze alla prima esperienza"
Immagine news Calcio femminile n.2 Da Schatzer e Galli fino a Cherubini e Sciabica. La carica dei talenti della Serie A Women
Immagine news Calcio femminile n.3 Italia Femminile, Greggi: "Sfide come quella al Giappone ci servono per crescere"
Immagine news Calcio femminile n.4 Italia Femminile, Soncin: "Esclusione Giacinti dal raduno? Ha avuto le sue spiegazioni"
Immagine news Calcio femminile n.5 Galli meglio di Giugliano: è la miglior marcatrice azzurra in un Mondiale Under 17
Immagine news Calcio femminile n.6 Bonansea: "La nuova Champions aiuta a crescere. FVS? Se usato bene è d'aiuto a tutte"
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.163 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Francesco Flachi, dalla gloria all'Inferno (e ritorno) Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 La visione di Ratcliffe è corretta? Un allenatore va giudicato su più anni?