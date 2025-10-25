Foggia, Buttaro: "Perdere in casa è la cosa che ti dà più fastidio. Mettiamocela alle spalle"

Il difensore del Foggia Alessio Buttaro ha parlato in conferenza stampa al termine del match perso contro il Team Altamura: "La squadra è partita con lo stesso piglio, dovevamo prendere la partita di Casarano per cominciare un percorso diverso - ha esordito il calciatore rossonero -. Purtroppo questa gara è stata cambiata da un episodio. Dispiace, c'è rammarico e sappiamo di dover lavorare per limare questi piccoli episodi. E' stata una partita giocata alla pari, decisa da una ripartenza, anche noi abbiamo avuto le nostre occasioni però è andata così.

Quanto pesa aver perso uno scontro diretto in casa? Ovviamente perdere in casa è una cosa che ti dà più fastidio - ha proseguito -. Sappiamo tutti che era uno scontro diretto, non direi per la salvezza perché siamo solo all'undicesima partita e si iniziano a mettere le basi per un campionato che è ancora molto lungo. Era importante fare punti e non ci siamo riusciti, ma dobbiamo mettercela già alle spalle e pensare alla prossima".

Gli obiettivi personali posti con il Foggia? Sono venuto qui per dare una mano alla squadra e - ha concluso Buttaro - per una mia crescita personale. Siamo una squadra giovane, cercherò di dare il mio contributo"