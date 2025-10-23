Atalanta, Juric: "Non riusciamo a segnare. Se ci sblocchiamo diventerà tutto molto interessante..."

Il tecnico dell'Atalanta Ivan Juric ha parlato ai canali ufficiali del club dopo il pareggio di ieri sera in Champions League contro lo Slavia Praga: "Penso che la squadra si sia espressa a livelli alti creando tanto, in questo momento però non siamo fortunati davanti alla porta. Ci sono stata 15-20 situazioni per segnare nelle ultime due partite, ma non siamo riusciti a farlo. Dal punto di vista di prestazione e atteggiamento tutto bene, ma è un momento così".

Il morale dei ragazzi?

"Noi abbiamo qualità per fare meglio in zona gol, non c'è tempo per allenarsi. Tante volte però succedono delle cose che fanno dire che ci sta girando male".

I tanti giocatori sulla via del recupero?

"Sono convinto che quando saremo tutti e tutti a posto avremo una bella rosa. Per me è importante che tutti stiano concentrati, anche per chi gioca meno arriverà il momento e dovranno essere loro a portare avanti l'Atalanta".

Il calendario compatto?

"Oramai è così. Cerchi di recuperare al massimo, bisogna fare le scelte giuste senza gli allenamenti. In queste due partite ho visto la squadra veramente bene anche con i cambi, se riusciamo a sbloccarci davanti alla porta diventerà tutto molto interessante".