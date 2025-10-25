Avellino-Spezia, formazioni ufficiali: Crespi dal 1', D'Angelo sceglie Lapadula-Soleri
Queste le formazioni ufficiali di Avellino-Spezia, gara valida per la nona giornata di Serie B:
AVELLINO (3-5-2): Iannarilli; Cancellotti, Simic, Fontanarosa; Missori, Kumi, Palmiero, Sounas, Cagnano; Biasci, Crespi. A disp.: Daffara, Gyabuaa, Tutino, Russo, Palumbo, Armellino, Lescano, Panico, Besaggio, Enrici, Milani, Manzi. All.: Biancolino.
SPEZIA (3-5-2): Sarr; Mateju, Jack, Hristov; Vignali, Nagy, Esposito, Cassata, Aurelio; Lapadula, Soleri. A disp.: Mascardi, Loria, Beruatto, Di Serio, Candela, Candelari, Lorenzelli, Kouda, Vlahovic. All.: D'Angelo.
