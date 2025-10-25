Entella-Pescara, i convocati di Chiappella per la sfida del "Sannazzari": sempre assente Guiu
Il tecnico dell'Entella Andrea Chiappella ha diramato l'elenco dei convocati per la sfida di questo pomeriggio contro il Pescara al "Sannazzari". Sempre assente nell'elenco l'infortunato Guiu alle prese con una frattura della clavicola sinistra rimediata nella gara con il Padova.
Portieri: Colombi, Del Frate, Rinaldini, Siaulys.
Difensori: Palomba, Tiritiello, Marconi, Parodi, Moretti, Portanova.
Centrocampisti: Nichetti, Lipani, Bariti, Karic, Franzoni, Matteazzi, Di Mario, Dalla Vecchia, Boccadamo.
Attaccanti: Debenedetti, Fumagalli, Russo, Ankeye.
