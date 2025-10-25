Parma-Como, le formazioni ufficiali: Cuesta si affida all'ex Cutrone. Fabregas non cambia
Per la prima volta nella storia della Serie A si sfideranno due tecnici spagnoli. Al Tardini, il Parma di Carlos Cuesta da una parte e il Como di Cesc Fabregas dall'altra. Fischio di inizio alle ore 15:00. Queste le formazioni ufficiali:
PARMA (4-3-2-1): Suzuki; Delprato, Circati, Valenti, Britschgi; Keita, Estevez, Ordonez; Bernabé, Cutrone; Pellegrino.
Allenatore: Cuesta.
COMO (3-5-2): Butez; Smolcic, Kempf, Diego Carlos; Vojvoda, Perrone, Da Cunha, Caqueret, Moreno; Nico Paz, Morata.
Allenatore: Cesc Fabregas.
