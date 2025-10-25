Sudtirol-Cesena, i convocati di Mignani: assente lo squalificato Bastoni
TUTTO mercato WEB
Lo staff tecnico bianconero ha diramato la lista dei convocati per la partita FC Sudtirol - Cesena FC, valida per la 9° giornata del Campionato Serie BKT 2025/26.
PORTIERI: Ferretti, Fontana, Klinsmann
DIFENSORI: Amoran, Celia, Ciofi, Frabotta, Guidi, Mangraviti, Piacentini, Zaro
CENTROCAMPISTI: Adamo, Arrigoni, Bertaccini, Berti, Castagnetti, Ciervo, Francesconi
ATTACCANTI: Blesa, Diao, Olivieri, Shpendi
Altre notizie Serie B
Editoriale di Niccolò Ceccarini Juventus, Tudor ora serve una svolta vera. Capitolo esterno: c’è anche Teze del Monaco. Milan, si valuta Suzuki e spunta l’idea Demiral. Inter, riflettori anche su Luka Sucic
Le più lette
1 Lazio-Juventus, le probabili formazioni: Sarri perde altri due titolari, Kalulu confermato a destra
2 Serie C 2025/2026, il punto sulle panchine: a Trieste torna Tesser. Il Giugliano riparte da Capuano
Ora in radio
Primo piano
Serie A
Serie B
Serie C
Vis Pesaro, Stellone: "A Sestri Levante per vincere e dare continuità, servirà una gara intelligente"
Calcio femminile