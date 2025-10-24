Quasi lo stesso percorso fra Juric e Tudor. Tre sole vittorie in dieci partite

Igor Tudor e Ivan Juric stanno facendo quasi lo stesso percorso tra campionato e Champions League. Tre vittorie per ciascuno su dieci partite, alla guida di due squadre che sono arrivate, nell'ultimo anno, rispettivamente al quarto e al terzo posto di Serie A. Due in campionato per l'Atalanta, Lecce e Torino, tre per la Juve del filetto iniziale fra Parma, Genoa e Inter. Juric ha però compensato con una affermazione in Champions League, contro il Bruges, ma ha avuto un cammino decisamente più semplice: se il PSG si può paragonare al Real Madrid, così non sono Borussia Dortmund e Villarreal rispetto ai belgi e allo Slavia Praga.

L'intermezzo della Champions League è stato salutare per Tudor: perché è arrivata una sconfitta, ma con ampi margini di miglioramento e possibilità di essere meno scontenti. L'Atalanta ha fatto il suo, ha raccolto diverse occasioni - come contro la Lazio - ma si è fermata al terzo pareggio consecutivo, pur meritando ai punti. Questa però non è boxe e servono solamente i gol che determinano il risultato.

Ecco perché per entrambe c'è una partita chiave all'orizzonte. La Lazio per Tudor rischia di determinare il prossimo passo: la Juve è quella di Como o quella di Madrid? L'Atalanta ha il compito, non esattamente arduo, di vincere a Cremona. Non sarà nemmeno così facile, quando hai la necessità di vincere e devi fare la partita.