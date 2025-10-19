Atalanta, Juric: "Scamacca è in fase di recupero. Non dimentichiamoci l'età di Ahanor"

Ecco le dichiarazioni di Ivan Juric prima della gara contro la Lazio ai microfoni di DAZN: "Per noi era importante recuperare i giocatori per una serie di partite, una dopo l'altra. L'organico è ottimo: l'importante che i ragazzi siano pronti e possano dare il meglio in campo. Ahnaor? Ha fatto bene e non dobbiamo dimenticare l'età. Lavora tanto, ha buone caratteristiche: ci saranno alti e bassi".

Attacco senza riferimenti?

"Scamacca è in fase di recupero, speriamo di averlo a pieno regime tra poco. Oggi abbiamo scelto Lookman, ma anche Krstovic ha fatto molto bene".