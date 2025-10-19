L'attacco leggero di Juric non convince: Atalanta-Lazio 0-0 al 45'. Cancellieri va ko
Finisce senza reti il primo tempo della sfida tra Atalanta e Lazio, valida per il settimo turno di Serie A. Nessun gol, in realtà quasi zero occasioni per segnare, ma un infortunio. Piove sul bagnato in casa biancoceleste, visto che mister Sarri ha perso anche Cancellieri per un problema al flessore della coscia sinistra dopo una ventina di minuti.
Partita molto equilibrata alla New Balance Arena, dove l'Atalanta prende dopo pochi minuti il pallino del gioco, ma la Lazio si mostra ben disposta e pronta a ripartire in contropiede. Detto dell'infortunio di Cancellieri, sostituito al 22' da Isaksen, la prima vera palla gol arriva al 38', quando Guendouzi la colpisce con il collo esterno mandando di poco a lato su cross di Zaccagni. Sul fronte opposto, al 43', Zappacosta viene ispirato da De Ketelaere conclude forte, ma centrale: devia come può Provedel. Nel mezzo, per la precisione al 31', c'era stata anche una punizione abbastanza velenosa di Basic neutralizzata da Carnsecchi. Non convince, almeno al 45', l'attacco leggero di Juric con un Lookman poco ispirato.
Le formazioni ufficiali di Atalanta-Lazio
ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Djimsiti, Hien, Ahanor; Zappacosta, Ederson, Pasalic, Bernasconi; Sulemana, De Ketelaere; Lookman.
Allenatore: Ivan Juric.
LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Tavares; Guendouzi, Cataldi, Basic; Cancellieri, Dia, Zaccagni.
Allenatore: Maurizio Sarri.