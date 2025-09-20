Live TMW Atalanta, Juric: "Squadra motivata a fare bene. Lookman? Domani ci sarà"

13:10 – Torino-Atalanta è una sfida fondamentale per la Dea dopo la brutta sconfitta contro il PSG. Ivan Juric presenta così la gara valida per la quarta giornata del campionato di Serie A in programma domani alle 15:00. TUTTOmercatoWEB.com vi riporta la conferenza stampa dell’allenatore nerazzurro in diretta dal Centro Bortolotti di Zingonia. L’inizio della conferenza stampa sarà verso le 13:30.

13:30 - Comincia la conferenza stampa di mister Juric



Come li motiverai i giocatori per la gara di domani?

"La sconfitta contro il PSG ci deve dare una grande forza seppur dobbiamo fare meglio sotto certi aspetti. La squadra è molto motivata considerando anche le cose buone fatte contro il Lecce".

Come sta Scamacca?

"Staremo a vedere. Non è ancora pronto per il Torino: da valutare settimana prossima come sta".

Come pensa di utilizzare Ademola Lookman?

"Lui ha parlato con me, la squadra e il mio staff. E' stato accolto bene e da domani comincerà ad essere disponibile. L'autonomia non è al massimo visto che si è allenato da solo fino ad ora. In allenamento ha fatto molto bene".

Come sta De Ketelaere?

"Valuteremo anche lui le sue condizioni considerando i problemi avuti contro il PSG".

Cosa manca ancora a questa squadra?

"Non esistono partite facili, ogni partita fa storia a sé. Abbiamo avuto le stesse opportunità di fare goal sia con Pisa e Lecce, ma la differenza è stata la concretezza. Nelle difficoltà bisogna cercare di fare meglio".

Come sta Giorgio Scalvini dopo l'infortunio?

"Mi dispiace molto perché l'ho fatto giocare per pochi minuti solo per evitare che s'infortunasse".

TMW - Quanto è importante per lei avere un leader come Marten De Roon: giocatore vicino alle 400 partite con l'Atalanta?

"Lui come altri che sono da tempo qua sono importanti per far capire ai ragazzi cosa significa giocare nell'Atalanta. Sono molto orgoglioso di questo".

Lookman pronto per essere titolare?

"Staremo a vedere, ha fatto pochi allenamenti con la squadra. Per noi rimane un giocatore importante, però valuterò".

Come stanno gli infortunati?

"Kolasinac ha iniziato a fare qualche allenamento con la Primavera, mentre Ederson oggi farà individuale in campo. Kola non sarà disponibile prima della sosta, mentre Ederson si.".

Ci saranno chance di vedere Zappacosta?

"Nelle ultime settimane l'ho visto bene. Arriverà il suo momento: lo tengo molto in considerazione".

Problemi di natura tattica considerando l'ultima gara?

"Ci sono anche i meriti degli avversari. Vero che nei secondi tempi riusciamo a tirare di più considerando che loro sono più stanchi, ma ogni partita è sempre diversa".

Come ha visto Musah e Krstovic?

"Ho visto buone cose sia contro il Lecce che con il PSG. Un giocatore che mi piace molto, sta dando una grande mano a centrocampo. Krstovic ha fatto anche lui bene: deve migliorare tanto in zona goal, ma è stato bravo. Poi con Maldini e Lookman avremo più soluzioni offensive".

Che ricordi ha di Torino considerando il suo passato da ex?

"Penso di aver fatto dei buoni anni a Torino: abbiamo rimesso i conti a posto e siamo arrivati tra le prime dieci dopo anni difficili. Ora il Toro è una squadra più solida e che può dare molte soluzioni rispetto a prima".

Possibilità per Ahanor considerando l'infortunio di Scalvini?

"E' un ragazzo che va aspettato. Sicuramente l'infortunio di Giorgio potrebbe dargli delle opportunità importanti".

Quanto si sente dentro l'Atalanta dopo questi primi tre mesi?

"E' un modo di lavorare diverso rispetto a Verona e Torino. Serve aggiustare ancora qualche cosa, ma vedo grandissimi margini di miglioramento da parte di questa Atalanta".

Che Torino si aspetta?

"Hanno grandi giocatori che ti possono impensierire. In casa vorranno pressare un po' di più, ma a Roma hanno fatto una gara buonissima".

13:41 - Termina la conferenza stampa di Juric