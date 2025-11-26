Spezia, il reintegro di Verde non cambia la situazione in lista: 2 posti vacanti in quella Over
Nella giornata appena passata in casa Spezia c’è stato il reintegro nella lista over di quel Daniele Verde che dopo un estate con il cartello vendesi appeso sul collo è rimasto in Liguria senza essere mai convocato sia da Luca D’Angelo prima sia da Roberto Donadoni nelle sue prime uscite. ‘Merito’, se così si può dire, dell’infortunio del centrocampista Szymon Zurkowski che ne avrà per più di 60 giorni e dunque permetterà alla formazione ligure di operare un cambio altrimenti vietato dai regolamenti.
Il ritorno del fantasista classe ‘96 non cambierà però di molto l’equilibrio delle liste dello Spezia che, come si legge su Spezia1906.com, ha ancora due caselle vuote nella lista Over dove sono occupati solo 16 dei 18 posti disponibili. Di seguito la situazione in casa ligure:
Over (16/18): Sarr, Loria, Wiśniewski, Hristov, Mateju, Beruatto, Cistana, Nagy, Esposito, Bandinelli, Cassata, Aurelio, Soleri, Lapadula, Di Serio, Verde.
Giocatori bandiera (2/2): Vignali, Candela.
Under (9): Mascardi, Onofri, Jack, Lorenzelli, Comotto, Kouda, Candelari, Vlahovic, Artistico.
Fuori lista: Zurkowski Serpe
