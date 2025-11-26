Napoli, a caccia di innesti a centrocampo: piace sempre Mainoo, spunta Magassa

Il centrocampo del Napoli è in numero limitato per le assenze, quegli infortuni che hanno messo quasi ko per intero il reparto: i problemi di Gilmour, De Bruyne fuori fino a febbraio, un po’ meno per il recupero per Anguissa. Da mesi Manna controlla il mercato europeo per regalare a Conte e al club l’elemento migliore che possa essere utile sì per oggi ma anche e soprattutto per il domani azzurro.

Il Mattino riporta in auge il nome di Kobbie Mainoo, ma si muoverebbe solo in prestito secco per lo United al momento. I Red Devils non vogliono lasciar andare troppo in fretta un gioiellino che a Old Trafford non ha dimostrato quello che potrebbe, ricorda oggi il quotidiano partenoepeo.

Ma c’è anche il nome di Soungoutou Magassa nello stesso campionato: maliano, ma con passaporto francese, già nel giro della nazionale maggiore da un po’, si sta esprimendo al meglio con il West Ham in questi primi mesi dell'anno dopo essere approdato in Premier dal Monaco in estate: 17 milioni di euro l'investimento fatto dagli Hammers per il mediano. Il costo è già importante, certo, ma anche il rendimento. Poco più in là, in Germania, il profilo di Manzambi, svizzero di nascita e di formazione, gioiellino 20enne del Friburgo.