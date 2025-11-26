Bra, grave infortunio per Pautassi: rottura del crociato e intervento imminente
Il Bra perde uno dei suoi punti di riferimento. Gli esami clinici effettuati nelle ultime ore hanno confermato il grave infortunio occorso a Matteo Pautassi, uscito in barella nel corso del secondo tempo della sfida vinta contro il Pontedera a Sestri Levante.
Il laterale giallorosso, classe ’95, ha riportato la rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro, accompagnata da un interessamento del menisco laterale e da una lesione di lieve entità al legamento collaterale esterno.
Per Pautassi, vice-capitano della formazione piemontese, si profila adesso l’intervento chirurgico, programmato nei prossimi giorni, primo passo di un percorso di recupero che si preannuncia lungo e complesso.
