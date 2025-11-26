Poker Dortmund, vola il Chelsea. City ko in casa. Risultati e classifica di Champions League

Gol e spettacolo nelle prime gare della quinta giornata della fase campionato di Champions League. Successi per entrambe le italiane: la Juventus si è imposta 3-2 in casa del Bodo/Glimt, mentre il Napoli, trascinato da McTominay, ha battuto 2-1 il Qarabag. Il Chelsea ha battuto 3-0 il Barcellona, mentre il Borussia Dortmund ha calato il poker con il Villarreal. Il City cade in casa con il Bayer Leverkusen, mentre il Marsiglia di Roberto De Zerbi ribalta il Newcastle di Tonali. Reti bianche invece fra Slavia Praga e Athletic Club. Successo importante del Benfica, mentre il Galatasaray è caduto in casa.

Non cambiano le prime tre posizioni in classifica dopo le gare di questa sera: Bayern Monaco, Arsenal e Inter, in campo domani, restano davanti a tutti con 12 punti. Sale al quarto posto il Borussia Dortmund, una posizione più indietro troviamo il Chelsea. Il Napoli sale a quota 7 punti, la Juventus è appena dietro a quota 6.

I risultati della serata di Champions

Ajax - Benfica 0-2

6' Dahl, 90' Barreiro

Galatasaray - Royale Union SG 0-1

57' David

Bodo/Glimt - Juventus 2-3

27' Bolmber (BG), 48' Openda (J), 59' McKennie (J), 87' Fet (BG), 90+1' David (J)

Chelsea - Barcellona 3-0

27' aut. Koundé, 55' Estevao, 73' Delap

Borussia Dortmund - Villarreal 4-0

45+2' e 54' Guirassy, 59' Adeyemi, 90+4 Svensson

Manchester City - Bayer Leverkusen 0-2

23' Grimaldo, 54' Schick

Olympique Marsiglia - Newcastle 2-1

6' Barnes (N), 46' e 50' Aubameyang (OM)

Napoli - Qarabag 2-0

65 McTominay, 72' aut.Jankovic

Slavia Praga - Athletic Bilbao 0-0

La classifica aggiornata:

1 Bayern 12 (+11)

2 Arsenal 12 (+11)

3 Inter 12 (+10)

4 Dortmund* 10 (+6)

5 Chelsea* 10 (+6)

6 Manchester City* 10 (+5)

7 PSG 9 (+9)

8 Newcastle* 9 (+7)

9 Real Madrid 9 (+6)

10 Liverpool 9 (+5)

11 Galatasaray* 9 (+1)

12 Tottenham 8 (+5)

13 Leverkusen* 8 (-2)

14 Sporting 7 (+3)

15 Barcellona* 7 (+2)

16 Qarabag* 7 (-1)

17 Atalanta 7 (-2)

18 Napoli* 7 (-3)

19 Marsiglia* 6 (+2)

20 Atl. Madrid 6 (+1)

21 Juventus* 6 (0)

22 Royale Union SG* 6 (-7)

23 PSV 5 (+2)

24 Monaco 5 (-2)

25 Pafos 5 (-3)

26 Club Brugge 4 (-2)

27 Francoforte 4 (-4)

28 Ath. Bilbao* 4 (-5)

29 Benfica* 3 (-4)

30 Slavia Praga* 3 (-6)

31 Bodo/Glimt* 2 (-4)

32 Olympiakos 2 (-7)

33 FC Copenhagen 1 (-8)

34 Villarreal* 1 (-8)

35 Kairat Almaty 1 (-9)

36 Ajax* 0 (-15)

*una gara in più