Poker Dortmund, vola il Chelsea. City ko in casa. Risultati e classifica di Champions League
Gol e spettacolo nelle prime gare della quinta giornata della fase campionato di Champions League. Successi per entrambe le italiane: la Juventus si è imposta 3-2 in casa del Bodo/Glimt, mentre il Napoli, trascinato da McTominay, ha battuto 2-1 il Qarabag. Il Chelsea ha battuto 3-0 il Barcellona, mentre il Borussia Dortmund ha calato il poker con il Villarreal. Il City cade in casa con il Bayer Leverkusen, mentre il Marsiglia di Roberto De Zerbi ribalta il Newcastle di Tonali. Reti bianche invece fra Slavia Praga e Athletic Club. Successo importante del Benfica, mentre il Galatasaray è caduto in casa.
Non cambiano le prime tre posizioni in classifica dopo le gare di questa sera: Bayern Monaco, Arsenal e Inter, in campo domani, restano davanti a tutti con 12 punti. Sale al quarto posto il Borussia Dortmund, una posizione più indietro troviamo il Chelsea. Il Napoli sale a quota 7 punti, la Juventus è appena dietro a quota 6.
I risultati della serata di Champions
Ajax - Benfica 0-2
6' Dahl, 90' Barreiro
Galatasaray - Royale Union SG 0-1
57' David
Bodo/Glimt - Juventus 2-3
27' Bolmber (BG), 48' Openda (J), 59' McKennie (J), 87' Fet (BG), 90+1' David (J)
Chelsea - Barcellona 3-0
27' aut. Koundé, 55' Estevao, 73' Delap
Borussia Dortmund - Villarreal 4-0
45+2' e 54' Guirassy, 59' Adeyemi, 90+4 Svensson
Manchester City - Bayer Leverkusen 0-2
23' Grimaldo, 54' Schick
Olympique Marsiglia - Newcastle 2-1
6' Barnes (N), 46' e 50' Aubameyang (OM)
Napoli - Qarabag 2-0
65 McTominay, 72' aut.Jankovic
Slavia Praga - Athletic Bilbao 0-0
La classifica aggiornata:
1 Bayern 12 (+11)
2 Arsenal 12 (+11)
3 Inter 12 (+10)
4 Dortmund* 10 (+6)
5 Chelsea* 10 (+6)
6 Manchester City* 10 (+5)
7 PSG 9 (+9)
8 Newcastle* 9 (+7)
9 Real Madrid 9 (+6)
10 Liverpool 9 (+5)
11 Galatasaray* 9 (+1)
12 Tottenham 8 (+5)
13 Leverkusen* 8 (-2)
14 Sporting 7 (+3)
15 Barcellona* 7 (+2)
16 Qarabag* 7 (-1)
17 Atalanta 7 (-2)
18 Napoli* 7 (-3)
19 Marsiglia* 6 (+2)
20 Atl. Madrid 6 (+1)
21 Juventus* 6 (0)
22 Royale Union SG* 6 (-7)
23 PSV 5 (+2)
24 Monaco 5 (-2)
25 Pafos 5 (-3)
26 Club Brugge 4 (-2)
27 Francoforte 4 (-4)
28 Ath. Bilbao* 4 (-5)
29 Benfica* 3 (-4)
30 Slavia Praga* 3 (-6)
31 Bodo/Glimt* 2 (-4)
32 Olympiakos 2 (-7)
33 FC Copenhagen 1 (-8)
34 Villarreal* 1 (-8)
35 Kairat Almaty 1 (-9)
36 Ajax* 0 (-15)
*una gara in più
