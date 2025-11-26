Il Real Madrid vuole un nuovo attacco. E sacrificherà Rodrygo (e forse Vinicius)

Non ci sarà solo Nico Paz nelle prossime idee del Real Madrid. In una squadra con tantissimi trequartisti - Brahim Diaz, Mastantuono, Arda Guler e, appunto, il comasco - ci sono due giocatori che potrebbero essere incredibilmente salutati nell'ottica di svecchiamento, pur se vecchi non sono, tutt'altro, e potrebbero dare ancora tantissimo al Real.

Rodrygo Goes in questa stagione è a quota 17 presenze. Zero gol, tre assist, un bottino davvero magro per chi è considerato come uno dei migliori del suo ruolo, probabilmente a ragione. Ma non per quest'anno, dove sta rendendo davvero poco. Scadenza 2028, può essere l'ultima estate per cederlo a un prezzo stellare. L'Arsenal aveva condotto un sondaggio per capire la fattibilità dell'operazione, arretrando per le richieste. Dovesse continuare così saranno certamente abbassate.

E poi c'è Vinicius Jr, inseguito dai club d'Arabia. Sei gol finora con Xabi Alonso, considerando anche il Mondiale per Club, zero in Champions, cinque in campionato. Un'involuzione che è comune per i due nazionali verdeoro, che potrebbero essere oggetto di offerte da capogiro. Certo, poi toccherà al Real Madrid capire chi vendere e chi sacrificare: probabilmente Rodrygo, ma non è detto che non ci sia un cambio di tecnico. Il Real Madrid, d'altronde, si basa sui risultati per tutti, nessuno escluso.