Bari, con l'Empoli l'ultima chance per Caserta. Due i profili sondati in caso di esonero
Sembra appeso ad un filo il futuro di Fabio Caserta sulla panchina del Bari. La gara del prossimo weekend contro l'Empoli, stando a quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, sembra essere l'ultima chance per il tecnico di risollevare la squadra e rinsaldare la propria posizione.
Ieri è andato in scena un lungo colloquio fra l'ex Catanzaro e il tandem composto da Giuseppe Magalini e Valerio Di Cesare, ovvero i due responsabili dell'area tecnica, per fare il punto della situazione.
Nelle stanze della società, però, si è già iniziato a valutare alcuni profili per l'eventuale sostituzione: iniziando da quello di Vincenzo Vivarini, già transitato dalla panchina del San Nicola e rimasto legato al presidente Luigi De Laurentiis, per poi arrivare a Rolando Maran, allenatore ritenuto uno specialista nel risollevare le sorti dei club in difficoltà.
