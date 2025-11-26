TMW Bologna, rifinitura in vista del Salisburgo: Italiano mischia le carte

Al centro tecnico Nicolò Galli di Casteldebole si è svolto poco fa l’allenamento di rifinitura del Bologna alla vigilia del quinto turno della fase campionato di Europa League, nel quale i rossoblù sfideranno alle ore 21 al Dall’Ara gli austriaci del Salisburgo.

Nei quindici minuti aperti ai media i rossoblù sono stati divisi in due formazioni distinte. Nell’undici senza casacca c’erano Holm, Vitik, Lucumì e Miranda in difesa, Ferguson e Pobega in mediana, Zortea (provato esterno alto), Fabbian e Dominguez sul terzetto di trequarti, con Dallinga centravanti e l’aggiunta di Immobile (fuori lista).

Nell’altra formazione in casacca rosa, invece, oltre ai fuori lista De Silvestri e Sulemana, comparivano Lykogiannis, Heggem, Casale, Moro, Bernardeschi, Odgaard, Orsolini e Castro.

Difficile ipotizzare che Vincenzo Italiano non abbia voluto mischiare le carte e fare pretattica, ma alla luce dell’allenamento odierno si può evidenziare come il tecnico rossoblù in settimana abbia provato Bernardeschi a sinistra con Orsolini a destra, sebbene tale schieramento escluderebbe Dominguez che è stato inserito in lista Uefa proprio per non snaturare l’assetto tattico della squadra e sopperire alle assenze di Cambiaghi e Rowe. Sulla base di chi è stato risparmiato ad Udine, l’undici iniziale è pressoché delineato, sebbene persistano alcuni ballottaggi: uno è in difesa su chi affiancherà Lucumì tra Vitik e l’imprescindibile Heggem, uno riguarda il compagno di reparto di Ferguson, dove Pobega è in gran forma e potrebbe avere la meglio su Moro, mentre l’ultimo è sulla trequarti e riguarda Orsolini. Con il marchigiano in campo Bernardeschi verrebbe dirottato sulla sinistra, viceversa spazio a Dominguez dal primo minuto con l’ex Toronto nel suo ruolo naturale sulla destra.

PROBABILE FORMAZIONE:

BOLOGNA (4-2-3-1): Ravaglia; Zortea, Vitik, Lucumì, Miranda; Ferguson, Pobega; Bernardeschi, Odgaard, Dominguez; Dallinga.

Squalificati: Lykogiannis.

Indisponibili: Skorupski, Freuler, Rowe, Cambiaghi.

Fuori lista: De Silvestri, Freuler, Sulemana, Immobile.