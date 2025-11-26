TMW Ursino: "Bellissima questa Serie B: Palermo delusione. Come gioca il Frosinone!"

Ospite delle colonne di TMW, all'interno della rubrica 'A Tu per Tu', Giuseppe Ursino, ex dirigente di Crotone e Cosenza, ha commentato brevemente quello che è il campionato di Serie B in corso:

"Campionato bellissimo. Le favorite sono sempre le stesse. Mi sta deludendo il Palermo: nove punti di distacco dal vertice, con quella squadra, non è normale. Monza, Venezia e Modena se la giocano per andare in A. E il Frosinone, che gioca molto bene, è una sorpresa".