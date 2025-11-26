Giannini: "I talenti ci sono, basta farli giocare! A Monterotondo c'è un 2007..."

Giuseppe Giannini, il Principe che ha fatto innamorare Roma, in una intervista concessa a Tuttosport ha parlato anche della difficoltà di emergente dei calciatori italiano: "Vado controcorrente: i talenti ci sono ancora, basta vedere i risultati delle nazionali giovanili. C’è però un problema: quando questi ragazzi arrivano a 18-20 anni, non vengono lanciati e fatti giocare con continuità dagli allenatori. Così finiscono nelle serie inferiori o si perdono. Ho allenato in C e in D: anche le regole sui giovani servono a poco… ".

Riguardo al motivo per cui le regole sui giovani in Italia non sono efficaci, Giannini ha spiegato che gli Under vengono schierati in campo solo per adempiere a un obbligo, e non per una vera convinzione degli allenatori. Ha aggiunto che, di conseguenza, questi ragazzi finiscono spesso in ruoli marginali, come sulle fasce, nonostante a suo parere ci sarebbero "tanti" ragazzi bravi.

Quando gli è stato chiesto di fare un nome, Giannini ha citato Edoardo Casali, un classe 2007 che milita a Monterotondo. Ne ha elogiato il potenziale, dicendo che potrebbe stare tranquillamente a livelli più alti, e ha paragonato le sue caratteristiche a quelle di Zaniolo, specificando che può giocare come seconda punta o come esterno destro in un tridente offensivo.