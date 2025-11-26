Ufficiale
Cosenza, rinnovo di contratto annuale con opzione per Alessandro Caporale
Il Cosenza Calcio comunica di aver raggiunto un accordo per il rinnovo del contratto del calciatore Alessandro Caporale, difensore nato il 28 ottobre 1995. Il nuovo contratto legherà il giocatore ai colori rossoblù fino al 30 giugno 2027, con opzione per ulteriori 12 mesi.
Caporale, arrivato a Cosenza nell’estate del 2024, si è distinto per professionalità, affidabilità e continuità di rendimento, diventando un punto di riferimento all’interno del gruppo e conquistando la stima dell’ambiente tecnico e societario.
La società formula al calciatore i migliori auguri di buon lavoro per il prosieguo della sua esperienza in rossoblù!
