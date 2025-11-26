Capello: "Yildiz ha messo in crisi il Bodo, ma evidenzierei i gol fatti dalle due punte"

Arriva finalmente la prima vittoria in questa edizione della Champions League per la Juventus, che in maniera in parte rocambolesca riesce alla fine a imporsi con il risultato finale di 2-3 sull'ostico e gelido campo del Bodo/Glimt.

L'ex allenatore Fabio Capello, presente negli studi di Sky Sport per l'analisi delle partite di serata di Champions League, ha così parlato di quanto è stata capace di fare la Juventus: "Yildiz ha fatto la differenza, ha messo in crisi il Bodo in tutte le maniere. Non riuscivano a fermarlo, è stato un trascinatore con la qualità. E metterei in evidenza che le due punte hanno fatto gol. E questo psicologicamente per i giocatori vuol dire tanto. Yildiz lo sapevamo che è bravo, ma ora si sono sbloccati anche Openda e David".

A proposito di Kenan Yildiz e del suo straordinario contributo alla causa della Juventus, così ha parlato lo stesso numero 10 turco al termine del match: "Prima della partita non sapevo di non giocare, quando sono entrato volevo fare del mio meglio e sono contento di aver aiutato la squadra a vincere, al di là dei gol o degli assist. I tre punti di oggi sono molto importanti".