TMW Radio Lucioni: "Dal Palermo mi aspettavo di più. Frosinone? Scelti giocatori perfetti per Alvini"

L'ex difensore Fabio Lucioni, che in carriera ha vestito le maglie fra le altre di Benevento, Lecce, Frosinone e Palermo, è intervenuto nel corso dell'appuntamento pomeridiano di ieri sera della trasmissione A Tutta C, in onda su TMW Radio e su Il 61, canale 61 del digitale terrestre, soffermandosi a parlare anche del campionato di Serie B - dove militano due sue ex squadre - e di quello di Serie A - dove ne milita un'altra - facendo il punto della situazione:

Salgo in Serie B. Frosinone molto bene, Palermo un po’ meno del previsto.

"Sì, dal Palermo ci si aspettava di più: organico importante, piazza pesante. Ma a volte l’obbligo di vincere diventa un freno. Credo comunque che possano recuperare i 9 punti sul Monza, che all’inizio aveva pagato i malumori da fine mercato. Bianco è stato bravo a rimettere tutto in ordine. Il Frosinone, invece, ha scelto giocatori perfetti per il calcio propositivo e organizzato di Alvini".

Chiudo con la Serie A: come hai visto il Lecce?

"In linea con le aspettative. Contro la Lazio è stato troppo remissivo, come una vittima sacrificale. Ma nelle altre gare ha messo caparbietà e voglia di portare a casa punti. In un campionato così difficile, dove la Fiorentina è penultima, devi sempre cercare almeno di non perdere. Spero che già con il Torino tornino a fare punti e raggiungano presto la salvezza".