Del Piero: "Possiamo parlare di come ha vinto la Juventus... Ma contava farlo"

Vittoria forse un po' rocambolesca, ma comunque di enorme importanza, per la Juventus, che riesce a sbancare per 3-2 il gelido campo del Bodo/Glimt, conquistando così la prima vittoria nel suo cammino in questa edizione della Champions League.

Al termine della partita, presente negli studi di Sky Sport per l'analisi delle partite di serata, si è così espresso l'ex attaccante Alessandro Del Piero: "Stasera contava la vittoria, su come è avvenuta possiamo parlarne... Però sono dei piccoli segnali. Per Napoli e Juventus stasera era importante vincere. A volte serve anche un pizzico di fortuna: la Juve poteva essere sotto anche di più nel primo tempo, nel secondo poteva consolidare maggiormente la vittoria ma prima del 3-2 rischiava anche di perderla".

Di fatto, la Juventus ha fatto quanto gli chiedeva lo stesso Del Piero nel pre-partita: "Mi aspetto carattere dalla Juventus. Sicuramente è partita complicata per le condizioni climatiche e del campo. Se freddo e nevischio già danno fastidio, c'è anche un campo sintetico al quale non sono abituati. In casa il Bodo è squadra che fa male: fa poche cose, ma bene e al massimo. Servirà adattamento, è un momento in cui tutti dovranno fare qualcosa in più. Ed è fondamentale riuscire a dare una sterzata alla stagione: l'arrivo di Spalletti lo ha fatto sul lato emotivo, ma c'è bisogno anche del campo. Non serve dominare, ma vincere".