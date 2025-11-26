Bari, si va verso l'esonero di Caserta. Al suo posto è pronto il ritorno di Vivarini
Nonostante nella giornata di ieri l’allarme sembrasse rientrato con il tecnico Fabio Caserta che aveva diretto l’allenamento, in mattinata in casa Bari sembra essere cambiato tutto tanto che, come riferisce TeleBari, si va verso un cambio di panchina.
La società, dopo una riunione tenutasi questa mattina, ha infatti preso la decisione di esonerate l’attuale tecnico per dare una svolta a una stagione partita in salita e che vede la squadra lottare nei bassifondi della classifica di Serie B con 13 punti in quattordici partite e il quartultimo posto che vorrebbe dire play out a fine stagione. Al tecnico dunque non verrà concessa, se l'indiscrezione sarà confermata, un'ultima prova d'appello per provare a svoltare l'annata.
Al suo posto la scelta dovrebbe cadere su Vincenzo Vivarini, esonerato solo poche settimane fa dal Pescara, che tornerebbe sulla panchina biancorossa dopo aver sfiorato la promozione in Serie B nella stagione 2019/20. L’esperto tecnico sfrutterebbe così la clausola che permette agli allenatori esonerati entro il 20 dicembre di accettare un altro incarico da parte di un club nella medesima stagione. Vivarini potrebbe dunque essere già in panchina a Empoli nella sfida in programma sabato prossimo.
Resta da capire ora cosa sarà di un altro uomo messo nel mirino dalla tifoseria come il direttore sportivo Giuseppe Magalini che nei giorni scorsi era anche lui finito al centro delle voci di un possibile esonero.
