Serie B, gli arbitri della 14ª giornata. Spezia-Samp a Chiffi. Empoli-Bari a Maresca
Attraverso i propri canali ufficiali l'AIA ha reso note le designazioni arbitrali per la 14ª giornata del campionato di Serie B.
Catanzaro-Virtus Entella
Direttore di gara: Tremolada
Assistenti: Rossi C.-Rinaldi
IV° Ufficiale: Massimi
VAR: Monaldi
AVAR: Paganessi
Cesena-Modena
Direttore di gara: Calzavara
Assistenti: Passeri-Pistarelli
IV° Ufficiale: Perenzoni
VAR: Maggioni
AVAR: Prenna
Empoli-Bari
Direttore di gara: Maresca
Assistenti: Capaldo-Grasso
IV° Ufficiale: Cappai
VAR: Baroni
AVAR: Ferrieri Caputi
Juve Stabia-Monza
Direttore di gara: Allegretta
Assistenti: Imperiale-Biffi
IV° Ufficiale: Arena
VAR: Volpi
AVAR: Meraviglia
Palermo-Carrarese
Direttore di gara: Perri
Assistenti: Costanzo-Zanellati
IV° Ufficiale: Gemelli
VAR: Nasca
AVAR: Del Giovane
Pescara-Padova
Direttore di gara: Marinelli
Assistenti: Pascarella-Pressato
IV° Ufficiale: Leone
VAR: Cosso (Onsite Stadio Adriatico Pescara)
AVAR: Di Vuolo (Onsite Stadio Adriatico Pescara)
Reggiana-Frosinone
Direttore di gara: Galipò
Assistenti: Garzelli-Ceolin
IV° Ufficiale: Andeng Tona Mbei
VAR: Meraviglia
AVAR: Gualtieri
Spezia-Sampdoria
Direttore di gara: Chiffi
Assistenti: Tegoni-Trinchieri
IV° Ufficiale: De Angeli
VAR: Giua
AVAR: Dionisi
Sudtirol-Avellino
Direttore di gara: Rapuano
Assistenti: Bindoni-Scarpa
IV° Ufficiale: Zanotti
VAR: Santoro
AVAR: Camplone
Venezia-Mantova
Direttore di gara: Pezzuto
Assistenti: Belsanti-Laghezza
IV° Ufficiale: Turrini
VAR: Rutella
AVAR: Fourneau
