L'eroe del derby è in scadenza di contratto: il punto sul rinnovo di Maignan, tra Milan e Premier

Il Milan è determinato a trattenere Mike Maignan, il cui contratto scadrà tra sette mesi, e nelle prossime settimane tenterà un nuovo approccio per evitare una partenza a parametro zero. Mister Allegri avrà un ruolo centrale in questa operazione: il tecnico, infatti, dialoga quotidianamente con il portiere, lo elogia e lo considera un leader naturale della squadra. Già in estate aveva chiesto di non cederlo al Chelsea e, dopo il mancato accordo tra i club, si è impegnato insieme a Tare per garantirne la permanenza almeno per un’altra stagione. Il rapporto forte tra allenatore e giocatore - scrive oggi il Corriere dello Sport - viene visto come un elemento decisivo per favorire il rinnovo.

A Milanello un altro fattore determinante è l’arrivo del preparatore dei portieri Claudio Filippi, fortemente voluto da Allegri. L’ex Juventus sta contribuendo alla crescita di Maignan, più reattivo e decisivo, come dimostrano i rigori parati contro Roma e Inter. L’ambiente ritrovato, i risultati positivi e la fiducia reciproca potrebbero aiutare nel persuadere il portiere a restare. Tuttavia pesa ancora la delusione dello scorso inverno, quando Maignan aveva trovato un accordo per rinnovare a 5 milioni, poi ridotto dalla società dopo alcune prestazioni poco brillanti: un gesto che il francese non ha dimenticato.

Sul tavolo c’è anche la possibilità di un futuro in Premier League, dove lo stipendio potrebbe essere notevolmente più alto. Ma molte big sono già sistemate tra i pali: City e Liverpool non cercano titolari, mentre Chelsea e Manchester United potrebbero rappresentare opportunità concrete. In Italia c’è l’interesse della Juventus, ma l’ingaggio elevato e il rispetto verso i tifosi rossoneri rendono questa ipotesi poco probabile.