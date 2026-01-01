Fantacalcio, 4 scommesse da schierare per la 18ª giornata
TUTTO mercato WEB
Inizia la 18ª giornata con l'anticipo venerdì alle 20:45 Milan-Fiorentina.
4 scommesse da schierare al fantacalcio: 1 nome per reparto.
PORTA: Butez (Como-Udinese)
DIFESA: Palestra (Cagliari-Milan)
CENTROCAMPO: Malinovskyi (Genoa-Pisa)
ATTACCO: Pinamonti (Sassuolo-Parma)
Altre notizie Fantacalcio
Editoriale di Lorenzo Di Benedetto Rocchi, le polemiche, la minaccia di dimissioni e gli errori: ma la verità è che questa classe arbitrale non è all'altezza e lo dimostra giornata dopo giornata. Il 2026 ci deve riportare al Mondiale: Chiesa e Frattesi chiedano la cessione
Le più lette
2 Rocchi, le polemiche, la minaccia di dimissioni e gli errori: ma la verità è che questa classe arbitrale non è all'altezza e lo dimostra giornata dopo giornata. Il 2026 ci deve riportare al Mondiale: Chiesa e Frattesi chiedano la cessione
Ora in radio
Primo piano
Serie A
Serie B
Serie C
Pronostici
Calcio femminile
Serie A Women, ufficiali date e orari delle prime tre giornate del 2026: inizia il conto alla rovescia
Giacinti regina del gol in Turchia: 14 reti gol Galatasaray. Con l'obiettivo di riconquistare l'Azzurro