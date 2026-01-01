Salernitana, Berra è il rinforzo in difesa: stamani si è allenato, domani l'ufficialità
TUTTO mercato WEB
Filippo Berra è pronto a iniziare una nuova avventura in Serie C. Il difensore classe ’95 lascia il Crotone per trasferirsi alla Salernitana. Secondo quanto riportato da TuttoSalernitana.com, il calciatore ha già raggiunto l’accordo con il club campano per un contratto valido fino a giugno 2027.
Berra si trova già al Mary Rosy, il centro sportivo della Salernitana, dove nella mattinata odierna ha sostenuto il primo allenamento con i nuovi compagni. L’ufficialità è attesa nella giornata di domani.
Altre notizie Serie C
Editoriale di Lorenzo Di Benedetto Rocchi, le polemiche, la minaccia di dimissioni e gli errori: ma la verità è che questa classe arbitrale non è all'altezza e lo dimostra giornata dopo giornata. Il 2026 ci deve riportare al Mondiale: Chiesa e Frattesi chiedano la cessione
Le più lette
1 Rocchi, le polemiche, la minaccia di dimissioni e gli errori: ma la verità è che questa classe arbitrale non è all'altezza e lo dimostra giornata dopo giornata. Il 2026 ci deve riportare al Mondiale: Chiesa e Frattesi chiedano la cessione
Ora in radio
Primo piano
Serie A
Serie B
Serie C
Pronostici
Calcio femminile
Serie A Women, ufficiali date e orari delle prime tre giornate del 2026: inizia il conto alla rovescia
Giacinti regina del gol in Turchia: 14 reti gol Galatasaray. Con l'obiettivo di riconquistare l'Azzurro