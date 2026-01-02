Lazio, l'eredità di Immobile e il poco feeling con Sarri: l'amore mai sbocciato col Taty

Si sta per chiudere una storia d'amore mai sbocciata in casa Lazio. Valentin Castellanos sta per diventare un nuovo giocatore del West Ham, l'argentino saluta Formello per una cifra vicina ai 30 milioni di euro. Dopo i sondaggi dei giorni scorsi del Flamengo e il no dell'ex Girona alla proposta brasiliana, nelle ultime 48 ore c'è stata una forte accelerata da Londra per chiudere l'operazione Castellanos. Il West Ham naviga in acque piuttosto agitate in Premier League, è a quattro punti dalla salvezza e ha bisogno di rinforzi immediati. Dopo aver sondato il terreno in estate, gli Hammers sono tornati alla carica a inizio settimana trovando da subito l'accordo con l'entourage del giocatore, prima di trattare con la Lazio. Sono bastate poche ore per trovare la quadra, la società biancoceleste ha accettato la proposta superiore a 25 milioni di sterline (poco meno di 30 milioni di euro) dando così il via al mercato di gennaio.

Lazio, Castellanos saluta: solo con Baroni i sorrisi

Per la Lazio la cessione di Castellanos rappresenta una plusvalenza importante, vicina ai 20 milioni di euro. L'avventura dell'argentino a Roma si chiude con 22 gol in 97 presenze, 14 dei quali realizzati lo scorso anno sotto la guida di Marco Baroni. Solo con l'attuale tecnico del Torino l'ex Girona è riuscito a rendere al meglio, aiutato anche da un sistema di gioco che gli permetteva di dialogare con un altro attaccante vicino. Il feeling con Sarri non è mai sbocciato, prima ha dovuto gestire la convivenza con Immobile, poi raccoglierne l'eredità la scorsa stagione, infine scontrarsi con i suoi limiti in fase di finalizzazione in un sistema di gioco che prevede l'utilizzo di un solo centravanti. Per la Lazio di Lotito si tratterà della quarta cessione più importante dopo Milinkovic-Savic, Felipe Anderson e Keita Balde, una plusvalenza importante che forse rappresenterà il punto più alto dell'avventura di Castellanos a Roma. L'argentino che cercherà di salvare il West Ham in Premier League.