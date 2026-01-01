Lazio, Castellanos al West Ham: in serata scambio di documenti, entro il weekend a Londra

È sempre più vicino il trasferimento in Premier League di Valentín Castellanos. In serata sono previsti nuovi scambi di documenti e, tra domani e sabato, El Taty potrebbe essere atteso a Londra per definire gli ultimi passaggi dell’operazione. Il futuro dell’attaccante argentino sembra ormai lontano dalla Lazio.

Il West Ham ha mosso i primi passi ufficiali a inizio settimana, avviando i contatti con il club biancoceleste. La proposta iniziale si è avvicinata molto alla valutazione fissata dalla Lazio, attorno ai 30 milioni di euro, e nelle ultime ore la trattativa ha registrato un’accelerazione significativa. Le parti stanno lavorando per chiudere l’accordo sulla base di 25 milioni di sterline, una cifra che equivale a circa 29 milioni di euro.