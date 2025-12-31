Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Picerno, il dg Greco: "Mercato? Lavoriamo in maniera decisa, vogliamo cambiare"

ieri alle 22:41
Vincenzo Greco, direttore generale del Picerno, è intervenuto ai microfoni di TuttoC.com per analizzare cos'è stato il 2025 e cosa sarà il 2026.

Direttore che giudizio dà al 2025?
"Il 2025 si chiude con la speranza che possa iniziare un 2026 come dire con dei segnali positivi per quanto ci riguarda.
Il 2025 non lo possiamo giudicare completamente negativo perché, nella prima parte di stagione, ci siamo qualificati per l'ennesima volta ai playoff, ottenendo risultati importanti e anche delle plusvalenze di un certo livello.
La seconda parte dell'anno, che riguarda la prima di questa stagione sportiva, ovviamente non è stata positiva come gli anni passati e, per questo, ci ritroviamo ultimi in classifica. La situazione non è assolutamente disperata: la squadra sta crescendo, il lavoro sta iniziando a dare i suoi primi frutti. I segnali sono positivi e quindi siamo speranzosi che il 2026 possa iniziare con i giusti auspici".

Avete cambiato mister, circostanza praticamente nuova per voi...
"È stato un evento raro perché noi abbiamo sempre continuato con la stessa guida tecnica dall'inizio della stagione fino alla fine. Purtroppo quest'anno si è vista la necessità di cambiare, andava data una svolta importante e abbiamo individuato in Bertotto l'allenatore che ci può dare una mano a risollevare le nostre sorti".

Con che spirito il Picerno guarda al 2026?
"Lo spirito è quello come dire di riportare il Picerno nelle parti di classifica che si merita, iniziando quindi a ottenere dei risultati sportivi importanti come abbiamo fatto negli anni precedenti perché, pur essendo una piccola realtà, negli anni ha dimostrato di poterci stare alla grande tra i professionisti di poterci stare alla grande in questa serie C. È una società solida economicamente che di solito è abituata a programmare e a ottenere dei risultati sportivi importanti, quindi vogliamo riprendere quello che è il nostro cammino. Siamo consapevoli che in questo momento occupiamo l'ultima posizione in classifica però la situazione non è assolutamente disperata: bastano un paio di risultati positivi e la classifica può tornare a sorridere.

Come interverrete sul mercato?
"Stiamo lavorando in maniera molto decisa perché abbiamo intenzione di cambiare abbastanza. Vogliamo dare al mister tanti giocatori buoni ed utili per tirarci fuori da questa situazione, rafforzando dunque ogni reparto. Intanto siamo già intervenuti in maniera molto importante e significativa con il mercato degli svincolati: prima del mese di dicembre sono arrivati Marcone, Gemignani, Bellodi e e Baldassin, quattro giocatori esperti per la categoria. Inoltre, qualche giorno fa è arrivato anche un altro calciatore di grande esperienza come Bassoli.
Abbiamo già chiuso delle trattative che abbiamo intrapreso poche settimana fa e il due gennaio, al primo giorno di apertura del mercato, depositeremo i contratti e ufficializzeremo i nuovi giocatori. Saranno dei giocatori esperti e motivati, che verranno per darci una mano a tirarci fuori da questa situazione. La cosa che più mi sta piacendo in questo fase di mercato è che registro la volontà di tanti giocatori di venire a Picerno nonostante l'ultima posizione in classifica. Vedo da parte di tanti giocatori questa voglia e a volte sono costretto a rifiutare le proposte che mi vengono fatte, proprio perché sono tanti i calciatori che vorrebbero venire qui. Questo mi riempie d'orgoglio, vuol dire che abbiamo lavorato bene in questi anni".

Quale è la migliore parola per racchiudere il 2025?
"Dolceamaro: un anno che ci ha dato delle grandi soddisfazioni da gennaio fino a giugno e degli aspetti negativi dall'inizio di questa stagione fino a poche settimana fa. Però, ripeto, siamo molto fiduciosi e speranzosi, perché stiamo vedendo dei segnali di miglioramento e con il mercato di riparazione siamo convinti che riusciremo a tirarci fuori da questa situazione negativa".

Che messaggio vuole lasciare ai tifosi del Picerno per la chiusura del 2025?
"Che faremo di tutto per tirarci fuori da questa situazione di classifica negativa. Vogliamo riprendere il nostro cammino che ha regalato nei precedenti anni delle grandi soddisfazioni ai tifosi, con l'approdo ai play off. Faremo di tutto per risollevarci e per tornare a donare delle gioie ai nostri tifosi e al nostro presidente

