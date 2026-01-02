Fiorentina, oggi il via al mercato della 'rinascita': Solomon il primo di una serie di diversi colpi

È iniziato a mezzanotte il calciomercato invernale e per la Fiorentina, ultima con una sola vittoria all’attivo nelle prime 17 giornate, i prossimi 31 giorni più che di riparazione dovranno essere di trasformazione. A Fabio Paratici, che il 5 gennaio sarà al Viola Park per iniziare la sua nuova avventura come capo dell’area tecnica del club toscano, il compito di stravolgere una squadra che ha vissuto un 2025 da incubo e che dovrà necessariamente svoltare in questo 2026.

Vanoli a rischio

Il primo nodo che il nuovo dirigente dovrà sciogliere riguarda l’allenatore. In tal senso, la posizione di Paolo Vanoli sarebbe a rischio a prescindere dall’esito della gara contro la Cremonese (18^ di Serie A in programma domenica 4 gennaio alle 15:00). Nelle 10 partite fin qui disputate dall’allenatore piemontese sulla panchina dei gigliati sono arrivate soltanto due vittorie, altrettanti pareggi e ben sei sconfitte, con 12 gol fatti e 15 subiti.

Tutti in discussione

Oltre all’allenatore, però, la rivoluzione più grossa riguarderà la rosa, dove nessuno al momento è certo della propria permanenza. Paratici esaminerà con cura tutte le offerte che arriveranno al Viola Park e nessuna ipotesi è da scartare. Ciò nonostante, ci sono alcuni calciatori che sembrano già avere la valigia in mano: Richardson è stato il primo a tirarsi fuori dalla lotta, lamentando il proprio scarso utilizzo e chiedendo esplicitamente la cessione; un altro calciatore utilizzato con il conta gocce è stato Tommaso Martinelli, astro nascente della porta ma fin qui impiegato appena un paio di gare in Conference League che andrà a farsi un’esperienza in prestito. In uscita anche diversi calciatori arrivati in estate ma il cui apporto fin qui è stato pressoché irrilevante. Per Mattia Viti e Hans Nicolussi Caviglia dovrebbero essere interrotto il prestito, così come a salutare sarà pure Edin Dzeko. In difesa può salutare anche Pablo Marì.

Arrivano i rinforzi

Il primo colpo è ormai in fase di definizione e si tratta di Manor Solomon, esterno israeliano di proprietà del Tottenham reduce da sei mesi in ombra in prestito al Villarreal. Ma i colpi non sono finiti qui perché in entrata sono previsti almeno uno (se non due) rinforzi per reparto. Certamente arriverà un difensore che possa ridare solidità a quella che ad oggi, con 28 reti subite, resta la peggior difesa del campionato. Solidità che però dovrà avere anche il centrocampo, dove manca una figura di quantità, di muscoli e di gamba. Anche in attacco ci saranno dei cambiamenti e i rinforzi non dovrebbero esaurirsi al solo Solomon.