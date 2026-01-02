Juventus, Spalletti può sorridere: Conceicao ci sarà contro il Lecce

La Juventus, ieri, si è ritrovata nel pomeriggio per proseguire la preparazione in vista della sfida contro il Lecce. Spalletti ha voluto far lavorare la sua squadra anche il primo dell’anno per arrivare al meglio alla gara di sabato. Dalla seduta di ieri, per la Juventus è arrivata un’ottima notizia visto che Francisco Conceicao è tornato ad allenarsi in gruppo. Il portoghese si è rimesso dopo il problema accusato circa due settimane fa contro la Roma. Adesso sarà Spalletti a decidere se schierarlo tra i titolari oppure no già nel match contro il Lecce. Non è da escludere che il tecnico di Certaldo possa decidere di fare una staffetta tra Zhegrova e Conceicao, schierando prima il kosovaro e poi il portoghese. In ogni caso qualcosa in più si capirà oggi dopo l’allenamento della vigilia della gara contro il Lecce.

Nei prossimi giorni l’ufficialità di Ottolini.

Da oggi è ufficialmente aperto il mercato di gennaio e la Juventus lavorerà per lo più per cercare qualche opportunità senza però fare spese folli. Ad occuparsi della campagna trasferimenti dei bianconeri sarà Marco Ottolini. Il dirigente è pronto a diventare ufficialmente il nuovo direttore sportivo della Juventus e l’ufficialità è attesa nei prossimi giorni. Ottolini ha già avuto modo di confrontarsi con il resto della dirigenza e sa quali sono le priorità del mercato della Juventus. Una delle necessità è a centrocampo, dove serve un uomo che possa portare maggiore qualità. L’altro ruolo su cui sembra concentrarsi il club bianconero è quello di un vice di Kenan Yildiz. Infatti, questa casella è scoperta e di fatto il numero 10 juventino non ha una vera e propria alternativa. L’altro nodo da sciogliere riguarda la fascia destra. Joao Mario non ha convinto e sta trovando poco spazio. La Juventus cercherà una sistemazione per il portoghese e, una volta che sarà partito, si cercherà un suo sostituto. Spalletti spera di poter avere buone notizie dal mercato visto che nelle prossime settimane gli impegni saranno davvero molti.

La Juventus pensa già al rinnovo di Spalletti.

A fine ottobre la Juventus ha deciso di cambiare allenatore e la dirigenza ha scelto Luciano Spalletti per rimettere la squadra in sesto. Il tecnico di Certaldo ha accettato un contratto di otto mesi e, in caso di raggiungimento del quarto posto, scatterà un rinnovo automatico. La Juventus, però, è davvero molto soddisfatta di quanto sta facendo Spalletti e il feeling tra l’allenatore, Comolli, Chiellini e Modesto è ottimo. Per questo motivo, il club bianconero avrebbe già l’intenzione di rinnovare il contratto del tecnico. La Juventus potrebbe decidere di prolungare a prescindere l’accordo con Spalletti per poter iniziare già con largo anticipo a programmare il futuro. Questo consentirebbe una programmazione anticipata, fissando gli obiettivi per la prossima stagione. Il rinnovo di Spalletti consentirebbe sia al club sia all’allenatore di vivere con meno pressione i prossimi mesi. Il tecnico sembra essere perfettamente integrato nel mondo Juventus e anche a livello comunicativo sembra aver capito appieno ogni sfaccettatura di un club così importante come la Vecchia Signora.