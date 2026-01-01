Enzo Maresca non è più l'allenatore del Chelsea: la nota dei Blues
La notizia era nell'aria, adesso è ufficiale. Enzo Maresca non è più l'allenatore del Chelsea. Di seguito la nota dei Blues:
"Il Chelsea Football Club e l’allenatore Enzo Maresca hanno deciso di separarsi.
Durante la sua permanenza al club, Enzo ha guidato la squadra al successo nella UEFA Conference League e nel Mondiale per Club FIFA. Questi traguardi resteranno una parte importante della storia recente del club e lo ringraziamo per il contributo dato alla società.
Con diversi obiettivi ancora in gioco in quattro competizioni, tra cui la qualificazione alla Champions League, Enzo e il Club ritengono che un cambiamento possa offrire alla squadra la migliore possibilità di rimettere la stagione sui giusti binari.
Auguriamo a Enzo il meglio per il futuro"