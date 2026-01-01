Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Calciomercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 1° gennaio

TUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Giacomo Iacobellis
ieri alle 23:59
Giacomo Iacobellis

CASTELLANOS VERSO IL WEST HAM PER 30 MILIONI, RASPADORI VERSO LA ROMA IN PRESTITO. BOLOGNA SU MIRETTI, REAL MADRID SU STANKOVIC JR. NAPOLI, ANCHE LANG IN DISCUSSIONE CON LUCCA. LA FIORENTINA ANNUNCIA PARATICI

El Taty Valentin Castellanos verso la Premier. A inizio settimana il West Ham ha approcciato la Lazio e, secondo quanto raccolto da TMW, l’offerta è arrivata a sfiorare i 30 milioni di euro (la richiesta iniziale dei biancocelesti). I contatti proseguono spediti e l'operazione si dovrebbe chiudere a 25 milioni di sterline, circa 29 milioni di euro. Castellanos dal canto suo ha accettato l’offerta ed è possibile che la sua cessione si chiuda già prima della sfida di domenica contro il Napoli.

La Roma imprime una decisa accelerazione sul mercato e si avvicina alla chiusura per Giacomo Raspadori, sempre meno centrale nell’Atletico Madrid dopo il trasferimento estivo. L’attaccante, reduce dal secondo scudetto conquistato con il Napoli, ha faticato a ritagliarsi spazio in Liga e guarda ora alla Capitale come a una nuova occasione di rilancio. Se non emergeranno intoppi nelle prossime ore, l’operazione potrà dirsi virtualmente definita. La formula è quella del prestito oneroso con diritto di riscatto a favore dei giallorossi: 2 milioni di euro subito nelle casse dei colchoneros, con un’opzione fissata a 19 milioni che potrà trasformarsi in obbligo al verificarsi di determinate condizioni. Il via libera del calciatore è già arrivato, dettaglio che accelera i tempi e rende concreta l’ipotesi di vederlo a breve a disposizione di Gian Piero Gasperini.

Non è ancora definito il futuro di Fabio Miretti, centrocampista che in questa prima parte di stagione ha trovato spazio limitato nella Juventus, pur beneficiando di un minutaggio in crescita con l’arrivo di Luciano Spalletti. In vista del mercato di gennaio resta viva l’attenzione della Lazio, ma sul giocatore c’è anche il Bologna. I bianconeri, però, non valutano un prestito secco: l’uscita sarebbe presa in considerazione solo a titolo definitivo o con obbligo di riscatto, partendo da una valutazione di 25 milioni di euro.

Continua intanto a far parlare di sé Aleksandar Stankovic, protagonista in Belgio con il Club Brugge. Il centrocampista classe 2005 è seguito da diversi top club europei, per ultimo il Real Madrid, ma l’Inter mantiene il controllo della situazione grazie alle clausole di riacquisto fissate per le prossime due sessioni estive.

In casa Napoli sono aperte riflessioni importanti. Oltre a Lorenzo Lucca, anche Noa Lang è sotto osservazione dopo una prima parte di stagione al di sotto delle aspettative. Il club azzurro non esclude operazioni in uscita qualora dovessero arrivare proposte ritenute adeguate dal punto di vista tecnico ed economico.

In casa Fiorentina, invece, il direttore generale Alessandro Ferrari ha fatto il punto su obiettivi, mercato e stadio, ribadendo come gennaio rappresenti un passaggio cruciale per intervenire e provare a correggere la rotta e annunciando indirettamente l'arrivo imminente di Fabio Paratici.

Spazio infine alla situazione di Cyril Ngonge. Con il Torino schierato stabilmente con il 3-5-2, l’esterno offensivo rischia di trovare sempre meno spazio, faticando a collocarsi nel nuovo assetto tattico. Per questo il Napoli sta ragionando con la società granata su una possibile soluzione che permetta al giocatore di cambiare contesto e ritrovare continuità, evitando così una svalutazione del cartellino.

NEYMAR RINNOVA COL SANTOS E MARESCA LASCIA IL CHELSEA. LO UNITED PENSA A MATETA, ORDONEZ VERSO LIVERPOOL

La notizia era nell’aria ed è diventata ufficiale: Enzo Maresca non è più l’allenatore del Chelsea. La separazione è maturata dopo settimane di tensioni interne, risultati deludenti e divergenze gestionali. Il club londinese ha ritenuto necessario un cambio per provare a rimettere la stagione sui binari giusti, nonostante i trofei conquistati negli ultimi mesi.

Sul fronte mercato, il Liverpool è vicino a chiudere un’operazione di primo piano: Joel Ordonez, difensore del Club Brugge, è a un passo dai Reds per una cifra che può arrivare fino a 43 milioni di sterline, bonus compresi. Un investimento pesante su uno dei centrali più promettenti del panorama europeo.

Dal Sudamerica arriva invece una notizia simbolica: Neymar e il Santos continueranno insieme. Il club brasiliano ha annunciato il rinnovo del contratto dell'attaccante fino al 31 dicembre 2026.

Infine, movimenti anche in Premier League: il Manchester United valuta nuovi innesti offensivi e guarda con interesse a Jean-Philippe Mateta, pista che potrebbe ridisegnare gli equilibri del reparto e aprire scenari anche per Joshua Zirkzee, seguito con attenzione dalla Roma.

