Serie B, da Busio a Adorante: ecco la top e flop del Venezia

La scelta di affidarsi a Giovanni Stroppa, tecnico esperto in promozione, non è casuale. Il Venezia vuole tornare in Serie A ed ha tutte le carte in regola per farlo. Il club arancioneroverde, che nelle ultime cinque gare ha conquistato quattro vittorie e un pareggio ha chiuso il 2025 al terzo posto a tre lunghezze dalla vetta occupata dal Frosinone. Di seguito il meglio e il peggio della rosa veneta nelle prime 18 giornate della stagione 2025/2026:

TOP 5

Il Venezia può contare su un blocco di uomini che stanno viaggiando a ritmi altissimi. In vetta c’è Busio, autentico faro del centrocampo, seguito dall’esplosività di Yeboah e dalla solidità di Pérez. Completano la cinquina Doumbia e Hainaut, due pedine fondamentali per equilibrio e continuità nello scacchiere arancioneroverde.

1. Busio (Venezia) 6.56 (16)

2. Yeboah (Venezia) 6.50 (15)

3. Pérez (Venezia) 6.46 (13)

4. Doumbia (Venezia) 6.31 (16)

5. Hainaut (Venezia) 6.22 (16)

FLOP 5

Sul fronte opposto ci sono alcuni elementi che, pur senza crolli evidenti, stanno rendendo al di sotto delle aspettative. Adorante è il meno continuo per media voto, seguito da Sverko e Schingtienne. Chiudono Bjarkason e Stankovic, con rendimenti comunque sufficienti ma inferiori rispetto ai compagni più performanti.

1. Adorante (Venezia) 5.93 (15)

2. Sverko (Venezia) 6.05 (11)

3. Schingtienne (Venezia) 6.09 (17)

4. Bjarkason (Venezia) 6.13 (12)

5. Stankovic (Venezia) 6.18 (17)