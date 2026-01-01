Serie B, da Molina a Tronchin: ecco la top e flop del Sudtirol

Nonostante la guida di un tecnico esperto come Fabrizio Castori, che lo scorso anno aveva fatto un vero e proprio miracolo, il Sudtirol sta trovando qualche difficoltà di troppo in questa prima parte di stagione ed ha chiuso il 2025 al 17esimo posto, in piena zona retrocessione. Di seguito il meglio e il peggio della rosa altoatesina nelle prime 18 giornate della stagione 2025/2026:

TOP 5

Nel Südtirol emergono alcune certezze che stanno garantendo affidabilità e continuità di rendimento. In cima c’è Molina, uno dei più costanti per apporto e qualità, seguito dalla sicurezza tra i pali di Adamonis e dall’esperienza di Casiraghi. Completano la cinquina Merkaj e Odogwu, riferimenti importanti per la fase offensiva.

1. Molina (Südtirol) 6.11 (14)

2. Adamonis (Südtirol) 6.07 (15)

3. Casiraghi (Südtirol) 6.05 (10)

4. Merkaj (Südtirol) 6.00 (17)

5. Odogwu (Südtirol) 6.00 (13)

FLOP 5

Sul fronte opposto sono diversi gli elementi che stanno faticando a mantenere un rendimento adeguato. Tronchin guida la graduatoria dei meno brillanti, seguito da Pecorino e Coulibaly. Chiudono Kofler e Masiello, entrambi al di sotto delle aspettative stagionali.

1. Tronchin (Südtirol) 5.65 (17)

2. Pecorino (Südtirol) 5.75 (12)

3. Coulibaly (Südtirol) 5.75 (12)

4. Kofler (Südtirol) 5.85 (17)

5. Masiello (Südtirol) 5.85 (10)