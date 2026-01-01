Sampdoria, quattro club spagnoli sulle tracce di Narro
Victor Narro, nonostante il limitatissimo minutaggio alla Sampdoria, vanterebbe un buon mercato in Spagna.
Secondo quanto riportato in Spagna da El Post Grana, il Real Murcia avrebbe manifestato un forte interesse per il blucerchiato. D'attualità anche le piste Hèrcules, Tenerife e Sabadell.
09:40A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
