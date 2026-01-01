Aspiranti grandi, piccole e big: il calendario dell'Udinese è "perfetto" per Runjaic

L'Udinese cerca continuità, ovvero ciò che manca dall'inizio della stagione ai bianconeri, che non lottano per la salvezza, ma che non riescono a compiere quel passo decisivo che significherebbe sognare un posto europeo. Runjaic lavorerà tanto sulla testa dei suoi giocatori e spera in un gennaio diverso dai mesi precedenti, dove ci sono stati troppi alti e bassi.

Nel periodo in cui sarà aperto il mercato, i friulani sfideranno Como e Torino in trasferta, Pisa e Inter in casa e chiuderanno poi con l'Hellas al Bentegodi e la Roma al Bluenergy Stadium. Sembra un calendario fatto appositamente per testare i progressi dell'Udinese, che fin qui ha spesso impressionato contro le big e fallito con le piccole. Chissà che nel 2026 non possa cambiare qualcosa.

Il calendario durante il mercato

3 gennaio ore 12.30 - Como vs Udinese (18^ giornata Serie A)

7 gennaio ore 20.45 - Torino vs Udinese (19^ giornata di Serie A)

10 gennaio ore 15 - Udinese vs Pisa (20^ giornata di Serie A)

17 gennaio ore 15 - Udinese vs Inter (21^ giornata di Serie A)

26 gennaio ore 20.45 - Hellas Verona vs Udinese (22^ giornata di Serie A)

Data e ora da definire - Udinese vs Roma (23^ giornata di Serie A)