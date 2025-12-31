TMW Radio Il commento degli opinionisti sui migliori allenatori della Serie A del 2025

A TMW Radio è tempo di bilanci e gli ospiti di Maracanà hanno detto la loro sui migliori tre allenatori del 2025 in Serie A.

Stefano Impallomeni: "Conte, Gasperini e Italiano. Conte perché ha vinto, Gasp perché si è confermato a Roma dopo Bergamo, si è inserito con sensibilità, naturalezza, ha avuto un impatto impressionante in una piazza complicata. Italiano perché sta facendo un grande lavoro, è arrivato a Bologna con scetticismo, era difficile replicare il lavoro di Motta invece ha sgomberato ogni dubbio. Ha vinto la Coppa Italia e mantenuto intatto l'entusiasmo della piazza".

Marco Piccari: "Ci metto Italiano, perché ha riportato alla vittoria il Bologna dopo tanti anni ed esprime sempre qualità. E' l'allenatore del futuro. Poi ci metto Nicola, che sia lo scorso anno che ora ha dimostrato di meritare qualcosa di più. Mi verrebbe da metterci il lavoro di Fabregas, il Como ha fatto vedere cose importanti".

Mimmo Cugini: "Ne premierei 5. Secondo me un lavoro incredibile lo fa Allegri nella seconda parte del 2025 Allegri, che sta giocando in 13. Il lavoro di Gasperini è eccezionale, perché lo fa uguale all'Atalanta e alla Roma. Poi Conte è il più bravo, ma parte da una base molto alta. E metto Chivu perché è l'esordiente che stupisce un po' tutti, e lo metto al posto di Conte".

Paolo Pacchioni: "Conte perché ha vinto pur con la squadra meno forte. Anche se ha vinto per un episodio, se vediamo. Poi metto Gasperini perché non ha subìto crisi di rigetto nel trapianto da Bergamo a Roma. E' bravissimo, pensavo che a Roma avrebbe sofferto di più invece non è stato così. E poi Fabio Grosso che col Sassuolo sta crescendo tanto".

Arturo Di Napoli: "Conte al primo posto, ha preso il Napoli in una situazione delicata e l'ha portata sul tetto d'Italia. Ha fatto un lavoro straordinario. Poi Chivu, che ha fatto un percorso incredibile in una situazione altrettanto delicata dopo la fine dell'era Inzaghi. Era una scelta ponderata, non un ripiego. Al terzo posto Sarri, mi piace il suo modo di fare calcio, la passione che ci mette. Alla Lazio non c'è un ambiente semplice ma sta tenendo a galla la Lazio".