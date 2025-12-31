TMW Radio Il parere degli esperti sui tre migliori calciatori del 2025 in Serie A

A TMW Radio, durante Maracanà, si stabilisce il podio dei migliori giocatori dell'annata 2025 in Serie A.

Stefano Impallomeni: "McTominay, 12 reti, tanti assist, è stato decisivo. Al primo anno in Serie A è stato un crac impressionante. E' il simbolo dello Scudetto del Napoli. Poi Svilar, che è la sintesi della Roma, stabilità, solidità, che parte dalla difesa. Il 50% della forza della Roma della difesa è il portiere, che sbaglia pochissimo. E poi Nico Paz, perché rappresenta l'anima tecnica insostituibile del Como, un progetto interessante che va sostenuto. Se c'è un Como competitivo è perché c'è un giocatore straordinario come lui".

Marco Piccari: "E' chiaro che vedo subito McTominay, perché è stato il giocatore più importante del Napoli, come qualità, quantità e non solo. Ha fatto tanti ruoli, un tuttocampista. Poi dico Yildiz, che è un giocatore veramente forte e sono convinto che con più spazi e con l'idea di calcio di Spalletti può crescere davvero tanto. Speriamo possa essere avvicinato di più alla porta. Metto Nico Paz sul podio, perché è uno fortissimo e mi piacerebbe vederlo in una big al più presto, con altre pressioni".

Mimmo Cugini: "McTominay indiscutibilmente, decisivo l'impatto sul Napoli e la Serie A, poi metto Lautaro, che rimane una grande garanzia, infine Modric perché vederlo giocare in Italia incanta".

Paolo Pacchioni: "McTominay, è stato l'uomo decisivo del titolo del Napoli. Poi Rabiot, perché nel Milan tutti lodano Modric ma la squadra è stata raddrizzata dal francese. Nico Paz va citato, ma metterei anche Pio Esposito, che deve migliorare in zona gol ma entra sempre e si fa vedere".

Arturo Di Napoli: "McTominay ha fatto un lavoro straordinario al Napoli. Ha faticato con De Bruyne ma è un ragazzo che ha dato un valore aggiunto al Napoli, per qualità e quantità. Al secondo posto Lautaro, perché è un leader vero e proprio. In certe piazze hai un peso diverso, e poi Yildiz. Spalletti dice che fa cose straordinarie in allenamento e ci credo. paga un po' la confusione che c'è stata alla Juve, con Spalletti può davvero fare molto bene".