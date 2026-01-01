Serie B, da Tiritiello a Fumagalli: ecco la top e flop della Virtus Entella

Lo scorso anno la Virtus Entella, con un girone di ritorno incredibile, ha stravolto le gerarchie ed ha vinto con merito il girone B di Serie C, conquistando una meritatissima promozione in Serie B. Dopo l'addio di Gallo, passato al Vicenza, il club di Chiavari ha affidato la panchina ad Andrea Chiappella. In B il club sta faticando ed ha chiuso il 2025 al terzultimo posto. Di seguito il meglio e il peggio della rosa ligure nelle prime 18 giornate della stagione 2025/2026:

TOP 5

La Virtus Entella può fare affidamento su un nucleo di certezze che stanno garantendo solidità e continuità. In vetta c’è Tiritiello, leader della retroguardia e bomber della squadra, seguito da Franzoni e Dalla Vecchia che stanno dando equilibrio e qualità alla manovra. Completano la cinquina Guiu e Colombi, due pedine fondamentali nello scacchiere biancoceleste.

1. Tiritiello (Virtus Entella) 6.47 (15)

2. Franzoni (Virtus Entella) 6.25 (16)

3. Dalla Vecchia (Virtus Entella) 6.11 (14)

4. Guiu (Virtus Entella) 6.10 (10)

5. Colombi (Virtus Entella) 6.09 (17)

FLOP 5

Sul fronte opposto sono diversi i giocatori che stanno faticando a mantenere standard di rendimento adeguati. Fumagalli e Benali guidano la graduatoria dei meno incisivi, mentre Marconi e Parodi non stanno trovando continuità. Chiude Nichetti, anche lui al di sotto delle aspettative stagionali.

1. Fumagalli (Virtus Entella) 5.75 (12)

2. Benali (Virtus Entella) 5.75 (10)

3. Marconi (Virtus Entella) 5.94 (17)

4. Parodi (Virtus Entella) 5.94 (16)

5. Nichetti (Virtus Entella) 5.95 (11)