…con Giocondo Martorelli

“La squadra del 2025? Sicuramente il Napoli. Campionato e Supercoppa hanno rappresentato due successi importantissimi”. Così a TuttoMercatoWeb.com l’operatore di mercato Giocondo Martorelli.

La delusione del 2025? Domanda facile…

“L’ultimo periodo dice Fiorentina. Nessuno avrebbe immaginato una situazione del genere. Bisogna augurarsi che il 2026 possa essere l’anno della svolta”.

Che mercato si aspetta?

“Non grandi cose ma interventi mirati. Milan, Roma e Juve mi aspetto che possano intervenire in attacco.

Poi la Fiorentina, Paratici dovrà fare un po di piazza pulita e avere il coraggio di fare un repulisti generale per tentare l’impresa. Poi mi aspetto mercato dal Pisa che sta facendo i miracoli, gioca bene ma tanti non hanno mai fatto la Serie A. Spero che la proprietà possa mettere a disposizione di Gilardino nuovi innesti”.

Altro flop del 2025: la Sampdoria…

“Ha avuto un anno pessimo. In questi primi mesi anche altre società non hanno mantenuto le attese, penso al Bari”.

Il mercato può aiutare la Samp?

“Il mercato può sempre dare nuove possibilità ma le squadre di vertice sono lì a giocarsela fino alla fine.

Penso a Palermo, Venezia, Monza e la grande sorpresa, il Frosinone di Alvini”.