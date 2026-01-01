Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Castellanos ai saluti: West Ham-Lazio verso l'intesa per 30 mln, l'argentino ha già detto sì

© foto di www.imagephotoagency.it
Giacomo Iacobellis
Oggi alle 19:55Serie A
Giacomo Iacobellis
fonte Lorenzo Beccarisi

Sarà con ogni probabilità in Premier League il futuro di El Taty Valentin Castellanos. A inizio settimana il West Ham ha approcciato ufficialmente la Lazio e, secondo quanto raccolto da TMW, l’offerta è arrivata a sfiorare i 30 milioni di euro (la richiesta iniziale dei biancocelesti).

I contatti proseguono spediti e l'operazione si dovrebbe chiudere a 25 milioni di sterline, circa 29 milioni di euro. Castellanos dal canto suo ha accettato l’offerta ed è possibile che la sua cessione si chiuda già prima della sfida di domenica contro il Napoli.

