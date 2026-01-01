TMW
Castellanos ai saluti: West Ham-Lazio verso l'intesa per 30 mln, l'argentino ha già detto sì
Sarà con ogni probabilità in Premier League il futuro di El Taty Valentin Castellanos. A inizio settimana il West Ham ha approcciato ufficialmente la Lazio e, secondo quanto raccolto da TMW, l’offerta è arrivata a sfiorare i 30 milioni di euro (la richiesta iniziale dei biancocelesti).
I contatti proseguono spediti e l'operazione si dovrebbe chiudere a 25 milioni di sterline, circa 29 milioni di euro. Castellanos dal canto suo ha accettato l’offerta ed è possibile che la sua cessione si chiuda già prima della sfida di domenica contro il Napoli.
Editoriale di Lorenzo Di Benedetto
Rocchi, le polemiche, la minaccia di dimissioni e gli errori: ma la verità è che questa classe arbitrale non è all'altezza e lo dimostra giornata dopo giornata. Il 2026 ci deve riportare al Mondiale: Chiesa e Frattesi chiedano la cessione
Serie A Women, ufficiali date e orari delle prime tre giornate del 2026: inizia il conto alla rovescia
Giacinti regina del gol in Turchia: 14 reti gol Galatasaray. Con l'obiettivo di riconquistare l'Azzurro