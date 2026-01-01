Serie B, da Esposito a Vignali: ecco la top e flop dello Spezia

Dopo aver perso la finale playoff con la Cremonese, le aspettative in casa Spezia erano altissime. La stagione degli aquilotti si è rivelata decisamente complicata, con la società che ha deciso di esonerare mister D'Angelo, sostituendolo con Donadoni, per dare una scossa. Solo nell'ultimo periodo le cose hanno iniziato a girare e lo Spezia ha chiuso il 2025 fuori dalla zona retrocessione. Di seguito il meglio e il peggio della rosa ligure nelle prime 18 giornate della stagione 2025/2026:

TOP 5

Nello Spezia spiccano alcune individualità che stanno garantendo qualità e continuità di rendimento. In testa c’è Esposito, tra i più incisivi per apporto offensivo, seguito da Mascardi e Di Serio che stanno dando peso e dinamismo alla manovra. Bene anche Aurelio e Artistico, due pedine importanti nello scacchiere bianconero.

1. Esposito (Spezia) 6.20 (10)

2. Mascardi (Spezia) 6.13 (12)

3. Di Serio (Spezia) 6.12 (13)

4. Aurelio (Spezia) 6.08 (13)

5. Artistico (Spezia) >

FLOP 5

Sul fronte opposto ci sono diversi giocatori che stanno vivendo una stagione al di sotto delle aspettative. Vignali è il fanalino di coda per media voto, seguito da Hristov e Vlahovic che faticano a trovare continuità. Chiudono Nagy e Soleri, anch’essi in difficoltà in termini di rendimento.

1. Vignali (Spezia) 5.55 (10)

2. Hristov (Spezia) 5.59 (11)

3. Vlahovic (Spezia) 5.63 (12)

4. Nagy (Spezia) 5.64 (14)

5. Soleri (Spezia) 5.68 (11)