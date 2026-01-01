Juventus, buone notizie in vista del Lecce: Conceicao in gruppo. E c'è ancora Elimoghale
Francisco Conceicao questo giovedì ha lavorato in gruppo. Una buona notizia per mister Spalletti e i tifosi della Juventus in vista del match di sabato col Lecce, valido per il 18° turno di Serie A. Inoltre, sempre secondo quanto emerge dalla Continassa, anche oggi si è allenato con la prima squadra l'esterno appena sedicenne Destiny Elimoghale.
Il calendario della Juve a gennaio
3 gennaio ore 18 - Juventus vs Lecce (18^ giornata Serie A)
6 gennaio ore 20.45 - Sassuolo vs Juventus (19^ giornata di Serie A)
12 gennaio ore 20.45 - Juventus vs Cremonese (20^ giornata di Serie A)
17 gennaio ore 20.45 - Cagliari vs Juventus (21^ giornata di Serie A)
21 gennaio ore 21 - Juventus vs Benfica (7^ giornata di Champions League)
25 gennaio ore 18 - Juventus vs Napoli (22^ giornata di Serie A)
28 gennaio ore 21 - Monaco vs Juventus (8^ giornata di Champions League)
Data e ora da definire - Parma vs Juventus (23^ giornata di Serie A)