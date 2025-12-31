TMW Radio Fontana: "Il Vicenza sta facendo un campionato a parte. Nel Girone B, meriti all'Ascoli"

Diretta mattutina, ultima di questo 2025 che sta ormai volgendo alla sua conclusione, per la trasmissione di TMW Radio A Tutta C, interamente dedicata al mondo della terza serie: ospite odierno, mister Gaetano Fontana, che - tra i tanti temi - ha parlato anche del campionato attualmente in corso, che riprenderà il suo corso sabato 3 gennaio con la 20ª giornata, prima del girone di ritorno.

Queste le parole del trainer: "Il Vicenza sta facendo una corsa a parte. Dopo due grandi delusioni nei playoff poteva esserci un contraccolpo emotivo, invece la società ha dimostrato grande forza: ha cambiato allenatore e giocatori senza smarrire la strada, anzi rafforzando il progetto. Grande merito alla proprietà e anche alla cultura della città, che ha sostenuto il club. Nel Girone B, invece, Ravenna e Arezzo stanno lottando spalla a spalla. Ma attenzione all'Ascoli: ha perso qualche punto, ma è una squadra nata in corsa dopo un cambio societario. Vedo più meriti che demeriti".

Sarà quindi una lunga seconda parte di stagione, da seguire con massima attenzione: il mercato ormai imminente, magari, sposterà anche qualche equilibrio. Il via ufficiale delle operazioni è fissato a venerdì 2 gennaio, con la conclusione che si avrà poi un mese dopo, alle ore 20:00 di lunedì 2 febbraio.